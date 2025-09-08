Ouro sobe para máxima acima de US$3.600/onça, com apostas de corte de juros pelo Fed

Por Sherin Elizabeth Varghese

(Reuters) - O ouro no mercado spot ultrapassou o nível de US$3.600,00 por onça pela primeira vez nesta segunda-feira, já que os dados de emprego nos Estados Unidos reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros na próxima semana.

Os contratos futuros de ouro dos EUA para entrega em dezembro também subiram, operando em torno de US$3.670,80.

O metal precioso pode estender sua alta em direção a US$ 3.700 a US$ 3.730 no curto prazo, com quaisquer breves recuos provavelmente vistos como oportunidades de compra, disse Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais da Zaner Metals.

"A continuidade da fraqueza do mercado de trabalho e as expectativas de cortes contínuos nas taxas de juros do Fed até o início de 2026 podem fornecer suporte sustentado para o ouro."

O relatório de empregos de sexta-feira mostrou que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou acentuadamente em agosto.

Os traders agora veem 90% de chance de um corte de um quarto de ponto na taxa na reunião de setembro do Fed, com cerca de 10% de chance de um corte maior de 50 bps, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Os preços do ouro subiram 38% até o momento este ano, depois de ganhar 27% em 2024, impulsionados pela suavidade do dólar, forte acumulação do banco central, configurações monetárias "dovish" e aumento da incerteza global.

O banco central da China ampliou sua sequência de compras de ouro para o décimo mês consecutivo em agosto, segundo dados oficiais divulgados no domingo.

Enquanto isso, os rendimentos de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA. ficaram próximos de seu nível mais baixo em cinco meses. [US/]

Os investidores estão agora aguardando os dados de preços ao produtor dos EUA, na quarta-feira, e os preços ao consumidor, na quinta-feira, para obter mais pistas sobre a trajetória da política do Fed.

"Se a fraqueza dos dados dos EUA continuar, o mesmo deve acontecer com o atual impulso de alta do ouro, já que tanto o dólar americano quanto os rendimentos caem ainda mais", disse Fawad Razaqzada, analista de mercado da City Index e FOREX.com. [USD/]

Por outro lado, "se os dados dos EUA mostrarem uma resistência surpreendente nas próximas semanas, isso poderá fazer com que o ouro seja corrigido desses níveis elevados", acrescentou Razaqzada.