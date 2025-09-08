Oposição da Turquia usa mesas e cadeiras para bloquear cerco da polícia

Por Umit Bektas e Mehmet Emin Caliskan

ISTAMBUL (Reuters) - Parlamentares da oposição turca empilharam mesas e cadeiras na entrada de um escritório na sede do seu partido em Istambul nesta segunda-feira para bloquear a polícia e impedir a substituição de uma autoridade, afastada na semana passada por ordem de um tribunal.

As dramáticas imagens do impasse na barricada marcaram o mais recente capítulo de um embate de quase um ano com o Partido Republicano do Povo (CHP), principal sigla da oposição, durante o qual centenas de membros da legenda foram detidos e presos.

Do lado de fora do prédio, centenas de policiais detiveram manifestantes, usaram spray de pimenta e brigaram com líderes do CHP, principal adversário do presidente Tayyip Erdogan.

Na semana passada, um tribunal de Istambul decidiu destituir o chefe da província de Istambul, Ozgur Celik, do CHP, por supostas irregularidades. O tribunal determinou que Gursel Tekin, ex-vice-presidente do CHP, substituísse Celik em caráter interino.

O CHP rejeitou a decisão como "nula e sem efeito", disse que Tekin havia sido expulso do partido e prometeu não ceder o cargo de Celik a ninguém.

Após reunião do gabinete, o presidente Tayyip Erdogan afirmou que a oposição precisa respeitar o Estado de Direito e parar de perturbar a paz da nação.

"Ninguém na Turquia está fora do alcance da lei. Criticar as decisões judiciais é uma coisa, e desrespeitá-las é outra. Não reconhecer as decisões judiciais é um desafio flagrante ao Estado de Direito. Isso não será tolerado", disse Erdogan.

Tekin, nomeado pelo tribunal, chegou à sede do CHP nesta segunda-feira em meio aos protestos para assumir o cargo. Ele entrou no prédio com o apoio da polícia após impasse com membros do partido. Ele disse a jornalistas que não estava trabalhando para o Estado e prometeu ajudar a resolver os problemas do CHP.

Alguns andares acima, parlamentares do CHP empilharam móveis quase até o topo da porta para impedir a entrada da polícia e de Tekin. Em uma escadaria do lado de fora do escritório, policiais retiraram apoiadores do CHP, após usarem spray de pimenta para forçá-los a sair, disseram testemunhas.

"Hoje, eles não estão apenas tentando esvaziar o prédio dos partidários do CHP, mas estão tentando desmantelar a democracia", disse Gokhan Gunaydin, um parlamentar do CHP, em uma transmissão ao vivo de dentro da sala, atrás da barricada.

Mais de 50 deputados do CHP estavam na sede do CHP para dissuadir a polícia. O principal índice de ações de Istambul caiu 3% nesta segunda-feira, em parte devido ao aumento do risco político, avaliaram analistas.

CERCO

A repressão ao CHP está centrada principalmente nas alegações de corrupção, que o partido nega. O partido diz que as medidas legais visam eliminar as ameaças eleitorais a Erdogan e enfraquecer a oposição -- acusações que o governo nega, dizendo que os tribunais são independentes.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, do CHP, foi preso em março como parte da ampla investigação, desencadeando os maiores protestos de rua da Turquia em uma década e atingindo ativos turcos.

Os mercados de ações e títulos caíram novamente na semana passada após a última decisão judicial em Istambul, que poderia ter implicações em uma discussão separada, que na próxima semana pode definir se o presidente do CHP, Ozgur Ozel, será destituído de seu título.

No domingo, a polícia fez barricadas nos escritórios do CHP, o que levou o partido a convocar apoiadores a se reunirem no local para se oporem ao "cerco". Depois do ocorrido, autoridades anunciaram a proibição de protestos.

O acesso aos principais sites de rede social ficou restrito na Turquia nesta segunda-feira, medida tomada no passado pelas autoridades em momentos de volatilidade política. O Netblocks, um monitor global da Internet, disse que o acesso a plataformas como X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp havia sido restringido.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse que desrespeitar a decisão judicial equivale a obstrução da justiça e que "o Estado fará o que for necessário contra qualquer iniciativa ilegal".

(Reportagem adicional de Huseyin Hayatsever em Ancara)