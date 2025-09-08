Sete são presos em operação contra suspeitos de tráfico na favela do Moinho

Uma operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão contra suspeitos de comandar o tráfico de drogas na Favela do Moinho, na central da cidade.

O que aconteceu

Ao menos sete pessoas foram presas e a presidente da associação dos moradores está entre os detidos. Além de Alessandra Moja, presidente da associação, também foi presa sua filha, Yasmin Moja Flores. José Carlos Silva, que seria substituto de Leonardo dentro da favela após a prisão dele e Jorge de Santana, suspeito de armazenar drogas no seu estabelecimento dentro da favela, segundo o MPSP, também foram tiveram as prisões cumpridas.

Outras três pessoas foram no início da manhã: Leandra Maria de Lima, apontada como líder de tráfico na região da 'cracolândia', no centro de São Paulo; Cláudio Celestino e Paulo Rogério Dias, responsáveis por distribuição de drogas e cobrança de propinas.

Mandados tentam atingir a estrutura do tráfico na favela do Moinho, segundo as investigações. De acordo com o MPSP, dentro da favela há uma "estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada" para a venda de drogas na comunidade, impondo regras aos moradores.

Criminosos atuavam sob ordens de integrantes do PCC, diz investigação. Os promotores afirmam que a quadrilha seguia as orientações de Leonardo Moja, conhecido como "Léo do Moinho", integrante do Primeiro Comando da Capital. Ele foi preso em agosto de 2024 durante a Operação Salus et Dignitas.

Léo do Moinho seguia comandando a favela de dentro da prisão, segundo a polícia. A irmã dele, Alessandra, seria quem prestava conta dos acontecidos na favela, comunicando sobre operações policiais e ajudando na administração de um ferro velho no local.

Moradores eram obrigados a pagar para deixar a comunidade. Segundo as investigações, os criminosos também exigiam quantias em dinheiro de famílias que aceitavam sair do local para viver em imóveis oferecidos pela CDHU, transformando o processo de mudança em mais uma fonte de renda ilegal.

Governo e União lançaram programa de habitação para remover famílias. Em resposta à situação, uma parceria entre o governo de São Paulo e governo estadual criaram, em abril deste ano, a Operação Dignidade Comunidade do Moinho, com o objetivo de oferecer moradia adequada a quem vive no local e iniciar o processo de desocupação da área.

Mais da metade dos moradores já deixou a favela. Segundo dados oficiais de junho, pouco mais da metade dos moradores já se mudaram da comunidade.

O UOL não conseguiu acesso à defesa dos suspeitos presos até o momento. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.