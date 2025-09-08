Topo

Notícias

Operação do MP-SP e da PM mira chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho

São Paulo

08/09/2025 07h21

Uma operação realizada em conjunto entre o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira, 8, tem como alvo prender chefes de tráfico de drogas na Favela no Moinho, no centro de São Paulo.

Conforme a TV Globo, Alessandra Moja, irmã do traficante Leonardo Moja, conhecido como Leo do Moinho, que chefiava o tráfico no local e foi preso no ano passado, foi detida durante a ação. Os outros dois presos são José Carlos Silva, que teria sido escolhido como substituto de Leonardo na liderança, e Jorge de Santana, proprietário de um bar e responsável por armazenar drogas e armas. A reportagem tenta localizar as defesas.

Ao menos 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão estão sendo cumpridos.

Drogas

Conforme reportagem do Estadão, a comunidade da região central de São Paulo era o ponto prioritário para armazenar e distribuir drogas para a Cracolândia e outras áreas da cidade. De um lado, esse ecossistema abastecia dependentes químicos do centro e, na outra ponta, ajudava a financiar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Na média, STF deve fixar penas entre 25 e 30 anos

Operação do MP-SP e da PM mira chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho

Três são presos em operação contra suspeitos de tráfico na favela do Moinho

Ataque a tiros em Jerusalém Oriental mata ao menos seis; ministro israelense ameaça 'aniquilar' Hamas

Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF

Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas