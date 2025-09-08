Topo

Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia 'agora'

08/09/2025 14h01

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instou os moradores da Cidade de Gaza que deixem a localidade, onde o Exército está intensificando sua ofensiva nesta segunda-feira (8).

"Em dois dias, derrubamos 50 torres terroristas, e este é só o início da intensificação das manobras terrestres na Cidade de Gaza. Digo aos moradores: vocês foram advertidos, saiam agora!", declarou Netanyahu em um vídeo.

