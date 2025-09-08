Nasdaq marca recorde de fechamento e operadores se concentram em cortes de juros

Por Noel Randewich e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, impulsionado por uma alta da Broadcom, enquanto o índice S&P 500 também registrou ganhos, conforme investidores apostam que o Federal Reserve reduzirá em breve os custos de empréstimos para sustentar o crescimento econômico.

O S&P 500 subiu 0,21%, para 6.495,15 pontos. O Dow Jones avançou 0,25%, para 45.514,95 pontos. O Nasdaq ganhou 0,45%, para 21.798,70 pontos, seu maior fechamento de todos os tempos.

Investidores esperam vários cortes nos juros este ano, depois que um relatório de empregos preocupante na sexta-feira aumentou temores sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório, que havia pressionado Wall Street na sessão anterior, alimentou preocupações de uma possível desaceleração da economia norte-americana.

Operadores precificaram totalmente pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa de juros quando o Fed encerrar sua reunião de política monetária de dois dias em 17 de setembro, com futuros de juros refletindo uma chance de 10% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"O foco está no corte da taxa básica do Fed na próxima quarta-feira. O mercado está ganancioso. Ele já descontou 25 pontos-base. Agora, se as pessoas estão comprando porque esperam 50 (pontos-base), bem, isso não vai acontecer", alertou Jake Dollarhide, presidente-executivo da Longbow Asset Management.

A Broadcom subiu 3,2%, ampliando sua alta desde que a fabricante de chips disse na quinta-feira passada que espera um forte crescimento da receita relacionada à inteligência artificial. Sua capitalização de mercado atingiu US$1,6 trilhão, e é a sétima empresa mais valiosa de Wall Street.

O S&P 500 tem alta de cerca de 10% até agora em 2025, e o Nasdaq tem alta de cerca de 13%.

Seis dos 11 índices setoriais do S&P 500 recuaram, liderados pelo de serviços públicos, com queda de 1,07%, enquanto o de tecnologia subiu 0,67%.