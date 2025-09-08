Topo

Mubadala Capital adquire 22,8 milhões de ações da Zamp em OPA

08/09/2025 21h16

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de redes de fast-food Zamp anunciou nesta segunda-feira que sua controladora, a Mubadala Capital, adquiriu 22,808 milhões de ações da empresa em uma oferta pública de aquisição (OPA), segundo fato relevante, o que representava 97,8% do total de ações em circulação.

Com a liquidação financeira em 22 de setembro, a Mubadala passará a ser titular de 322,564 milhões de ações da Zamp, representando 79,27% de seu capital social. A operação ocorreu com um valor de R$3,50 por ação. O papel da empresa fechou o dia em R$3,44.

A empresa já havia informado no final de maio que a Mubadala avaliava uma OPA pelas ações da companhia e fechar seu capital. A aprovação da oferta ocorreu em agosto.

(Reportagem de Fernando Cardoso; Edição de Alexandre Caverni)

