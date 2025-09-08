Jovem sai de carro após acidente e morre eletrocutada, dizem testemunhas

Uma mulher de 22 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito em Belo Horizonte na noite de ontem.

O que aconteceu

Carro em que Brunna Ribeiro de Castro Rosas estava bateu em um poste de semáforo na avenida Nossa Senhora do Carmo, região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu às 22h45. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.

Segundo testemunhas, jovem sobreviveu à batida, mas foi eletrocutada por um fio derrubado quando saiu do carro. O namorado dela, por sua vez, foi retirado do veículo com ajuda de uma pessoa em situação de rua e a terceira vítima saiu do carro sozinha. Apesar da versão das testemunhas, somente a perícia da Polícia Civil vai identificar a causa exata da morte da jovem.

Dentro do carro também estavam Gabriel Oliveira, 26, namorado de Brunna que dirigia, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, 36, colega de trabalho da jovem. Gabriel foi encaminhado ao hospital em estado grave e Gustavo teve ferimentos leves, segundo relatório de ocorrência da PM.

Pessoas que passavam pela avenida também afirmaram à PM que o veículo estava em alta velocidade quando bateu. O passageiro disse à polícia que o motorista perdeu o controle do veículo no momento da colisão.

Os três tinham deixado uma festa pouco antes do acidente. Nas redes sociais, Brunna e Gustavo publicaram vídeos no bairro do Estoril, na região oeste da cidade.

O impacto da colisão interrompeu por três horas o fornecimento de energia elétrica para o bairro Sion. Segundo a Cemig, que não disse o número exato de pessoas afetadas, a luz de todos os clientes voltou às 2h46 de hoje.

Batida foi gravada por câmera de segurança da avenida, que também registrou explosão no momento da colisão. No vídeo, é possível ver que a avenida tem movimento intenso na hora do acidente.

Brunna era estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record. Ela concluiria o curso em janeiro de 2026, afirmou a PUC, que lamentou a morte em nota. "Brunna Rosas era uma estudante que se destacava pela sua inteligência, dedicada e admirada pelos professores e colegas", afirmou a universidade.

O colega da jovem que ficou ferido também trabalhava na Record como editor de vídeo. Em nota, a companhia lamentou o acontecido, afirmou que Brunna estava na empresa há quase dois anos e disse que acompanha o estado de saúde dos outros dois sobreviventes do acidente.

Corpo de Brunna foi levado ao Instituto Médico Legal. O carro e a cena do acidente foram periciados. Ninguém foi ouvido na delegacia até o momento.