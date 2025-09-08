Milei, da Argentina, precisará buscar alianças após derrota eleitoral

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters) - A derrota eleitoral retumbante do presidente argentino Javier Milei na província mais populosa do país pode forçá-lo a construir alianças políticas, ao lançar dúvidas sobre a capacidade do governo de levar adiante seu programa de austeridade fiscal.

Nas eleições legislativas provinciais de Buenos Aires, realizadas no domingo, os peronistas de centro-esquerda esmagaram o partido governista La Libertad Avanza com 47% dos votos contra 33%, conforme os eleitores se aliaram à oposição focada em questões sociais em detrimento da austeridade rigorosa de Milei.

O principal índice de ações de Buenos Aires caiu cerca de 12% nas negociações da tarde de segunda-feira, enquanto o peso caiu 5% e os títulos caíram 4%.

A votação na província de Buenos Aires -- que representa quase 40% do eleitorado total do país sul-americano -- é amplamente vista como um termômetro para as eleições de meio de mandato de outubro. A votação de domingo é, no entanto, separada, decidindo as cadeiras legislativas locais e não a representação em nível nacional.

Embora a província seja um reduto histórico do partido peronista, a escala de sua vitória levantou dúvidas sobre a capacidade do governo minoritário de alcançar a maioria no Congresso e aprovar leis para levar adiante sua agenda política.

Embora o governo de Milei tenha reduzido a inflação de três dígitos desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, sua popularidade foi abalada nas últimas semanas por denúncias de corrupção e por impactos de suas medidas de austeridade, que têm provocado protestos regulares na capital.

O analista político Andres Malamud disse que Milei precisa voltar à estratégia de seu primeiro ano no cargo e se concentrar na construção de alianças políticas para defender seu programa.

"Para restaurar o equilíbrio, Milei deve fazer o que fez em seu primeiro ano: estabilizar a economia e reconstruir a coalizão", disse ele.

"Isso muda completamente as expectativas para outubro", acrescentou Mariel Fornoni, analista da empresa de consultoria Management & Fit.

A votação de domingo aconteceu depois que Milei vetou medidas populares da oposição para aumentar pagamentos aos aposentados e a pessoas com deficiência e elevar o financiamento da saúde -- medidas que, segundo ele, colocariam em risco o equilíbrio fiscal.

Federico Aurelio, que dirige a empresa de consultoria Aresco, disse que a capacidade do partido de Milei de governar será determinada por sua capacidade de formar alianças, especialmente com os governadores das províncias.

Se Milei não conseguir fazer acordos com os governadores -- muitos dos quais são peronistas -- para influenciar os legisladores federais de outros partidos a apoiar a agenda do presidente, Aurelio advertiu que o governo terá dificuldades em aprovar seus projetos de lei e reformas.

O chefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, confirmou que haverá uma remodelação do gabinete a partir de dezembro, quando os deputados recém-eleitos assumirão seus assentos no Congresso.

"É hora de fazer uma autocrítica, analisar e ver onde erramos", disse ele à rádio local após a votação. "Precisamos ver por que os resultados macroeconômicos não estão chegando às pessoas."

O PERONISMO RENASCE

Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires e ex-ministro da economia do governo de Cristina Kirchner, destacou-se como o vencedor da eleição de domingo, aumentando suas chances de concorrer à presidência em 2027.

"Há outro caminho, e hoje começamos a trilhá-lo", disse Kicillof em um comício na noite de domingo.

Kicillof, no entanto, enfrenta oposição dentro de sua própria coalizão peronista, principalmente da peso-pesado da política Kirchner, com quem entrou em conflito por causa de sua iniciativa de realizar a eleição em Buenos Aires antes da votação nacional de meio de mandato.

O analista político Sergio Berensztein disse que Kicillof -- que é mais à esquerda do que a maioria dos governadores peronistas -- é impopular entre os peronistas fora da província de Buenos Aires, alertando que a vitória não garante sua candidatura em 2027.

O peronismo, um amplo movimento político baseado na ideologia de Juan Domingo Perón e por muitos anos dominado pela facção kirchnerista, enfatiza a justiça social com programas substanciais de bem-estar e um forte papel econômico para o Estado.

"Essa é uma vitória importante, mas pode ser passageira para o peronismo", disse Berensztein, enquanto os analistas do Morgan Stanley previram que a incerteza permanecerá alta até a votação de 26 de outubro.