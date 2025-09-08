Topo

Messi precisa ser deixado em paz para decidir se jogará Copa de 2026, diz técnico da Argentina

08/09/2025 11h55

BUENOS AIRES (Reuters) - Lionel Messi "precisa ser deixado tranquilo" depois de ter colocado em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026, disse o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

"Quanto a Leo, eu não falei sobre essa situação da Copa do Mundo. Eu só sei o que ele declarou e sei que ele vai levar todo esse tempo com calma, ele merece", disse Scaloni a repórteres no centro de treinamento da seleção argentina.

"O que ele decidir será bom. Temos que deixá-lo tranquilo e nada mais do que isso", acrescentou.

Messi colocou em dúvida sua presença no próximo Mundial depois de marcar dois gols na vitória da Argentina por 3 x 0 sobre a Venezuela, na quinta-feira, em Buenos Aires, na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas.

"No momento eu direi. Por lógica, o mais normal é que não jogue uma Copa do Mundo aos 39 anos. São nove meses, está bem perto, e ao mesmo tempo é muito, mas é uma questão de viver o dia a dia e tentar ser feliz", disse Messi.

O atacante de 38 anos mostrou-se cauteloso após ter ficado afastado de vários jogos de seu time, o Inter Miami, por lesões.

"Quando me sinto bem, eu aproveito. E se eu não estiver bem, a verdade é que fico mal, prefiro não jogar. Então vamos ver o que acontece", disse o capitão da seleção argentina.

Devido aos recentes problemas físicos de Messi, Scaloni decidiu que o astro não viajará com a seleção para a partida final das eliminatórias, contra o Equador, em Guayaquil, na terça-feira.

(Reportagem de Ramiro Scandolo)

