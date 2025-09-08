Topo

Mercados argentinos despencam após derrota pesada do governo Milei em eleições legislativas em Buenos Aires

08/09/2025 11h46

Por Jorge Otaola e Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - Os mercados financeiros da Argentina despencavam nesta segunda-feira em resposta à surpreendente derrota do governo libertário nas eleições legislativas na influente província de Buenos Aires, antes das eleições nacionais de meio de mandato.

O revés inesperadamente severo no diferencial de votos refletia-se nos ativos domésticos, com as ações caindo mais de 13% no início das negociações e os títulos soberanos caindo mais de 6% nas negociações de balcão antes da abertura.

Além disso, o peso despencou para os níveis mais baixos de todos os tempos, enquanto o presidente Javier Milei convocou seu gabinete para analisar com urgência a situação difícil.

"Esses resultados parecem aumentar a probabilidade de um cenário central de baixa, no qual o mercado questiona a probabilidade de reformas contínuas e a incerteza em relação às futuras fontes de financiamento externo aumenta", disse o Morgan Stanley aos clientes em uma nota.

Embora o próprio Milei tenha reconhecido a derrota, ratificando o rumo econômico do governo, mas assumindo mudanças políticas para as eleições legislativas nacionais no final de outubro, a diferença de 13,7 pontos percentuais nos resultados finais da província, reduto do partido peronista de oposição, foi surpreendente.

"Com o resultado das eleições, é mais provável que o governo se mantenha firme em vez de mudar o gabinete ou as políticas. Portanto, espere mais intervenções no dólar e aumentos de taxas. A transição para outubro promete ser turbulenta", disse Roberto Geretto, analista da AdCap.

"Embora mudar o rumo da economia não seja fácil, permanecer na mesma situação tem seus custos, onde o governo provavelmente terá que usar mais reservas e taxas de juros. Depois da tempestade, o resultado de ontem (domingo) significa que depois de outubro há uma grande chance de uma mudança na política monetária e cambial."

O mercado acionário de Buenos Aires caía 11,5% em seu principal índice S&P Merval às 1340 GMT (10h40 no horário de Brasília), enquanto o peso cedia 5,14% para 1.440 por dólar.

Os traders disseram que todos os olhos estão voltados para a zona de 1.464 como o teto da banda flutuante que está em vigor desde que o banco central (BCRA) suspendeu as restrições cambiais em meados de abril.

