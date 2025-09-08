Topo

Menina morre após ser espancada por colegas dentro de escola; polícia investiga

São Paulo

08/09/2025 15h59

Uma criança de 10 anos morreu após ser agredida por colegas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado, 7.

Conforme a investigação, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, transferida para Recife, porém, faleceu na noite de sábado.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.

