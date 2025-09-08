Topo

Medicamento da Lilly para câncer no sangue se mostra promissor como tratamento precoce

08/09/2025 14h45

(Reuters) - O Jaypirca, medicamento contra o câncer no sangue aprovado pela Eli Lilly, ajudou a retardar a progressão da doença em pacientes não tratados anteriormente em um estudo de estágio final, avançando como uma possível opção de tratamento de primeira linha.

Uma análise adicional que mede as taxas de sobrevivência geral, outra medida importante de eficácia, está planejada para o próximo ano.

Embora os dados do estudo para essa meta secundária ainda não estejam maduros, a tendência é que o tratamento seja superior à quimioimunoterapia, informou a fabricante de medicamentos dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

A Lilly está apostando em medicamentos, como o Jaypirca e o Verzenio -- medicamento contra o câncer de mama--, e outros candidatos promissores para fortalecer sua presença no mercado de tratamentos contra o câncer, que cresce rapidamente, mas é competitivo.

A empresa disse que a posição do medicamento como primeira ou segunda opção de tratamento também dependerá dos médicos que o prescrevem.

"Acho que, para a Lilly, para o negócio - podemos fazer desse produto um produto realmente grande e importante de qualquer maneira", disse Jacob Van Naarden, presidente da Lilly Oncology, em uma conferência sobre saúde.

O Jaypirca foi testado em pacientes com um tipo de leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico pequeno, caracterizado por um aumento na produção de glóbulos brancos anormais que têm dificuldade de combater infecções.

No estudo, 282 pacientes foram escolhidos aleatoriamente para receber Jaypirca ou quimioimunoterapia, informou a Lilly.

A Lilly disse que os dados dos estudos formarão a base para buscar expansões de rótulos em linhas anteriores e que as submissões regulatórias globais começarão neste ano.

(Reportagem de Mariam Sunny e Mrinalika Roy em Bengaluru)

