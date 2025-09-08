Topo

Notícias

Marfrig concluirá incorporação de ações da BRF em 22 de setembro

08/09/2025 20h15

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig concluirá a incorporação de todas as ações da BRF em 22 de setembro, disseram as duas empresas nesta segunda-feira em fato relevante conjunto, dia em que os papéis de emissão da BRF serão negociados pela última vez na bolsa paulista.

Segundo o documento, a partir do dia seguinte, em 23 de setembro, as ações da Marfrig passarão a ser negociadas com um novo ticker: MBRF3.

O acordo de incorporação da BRF, uma das maiores companhias de carnes de frango e suína e processados, pela Marfrig, do setor de carne bovina, foi aprovado pelos acionistas da primeira em agosto.

A fusão criará a MBRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com receita de R$152 bilhões por ano. A Marfrig, que já era majoritária entre os acionistas da BRF, vai incorporar todas as ações que ainda não estavam sob seu controle.

(Reportagem de Fernando Cardoso)

