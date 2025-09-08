Topo

Notícias

Macron nomeará novo premier 'nos próximos dias' (Presidência francesa)

08/09/2025 14h42

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeará um novo primeiro-ministro "nos próximos dias", informou seu gabinete nesta segunda-feira (8), afastando a possibilidade de uma antecipação das eleições após a queda do governo de François Bayrou no Parlamento.

Macron "toma nota do resultado da votação dos deputados" e "nomeará um novo primeiro-ministro nos próximos dias", informou a Presidência francesa em um comunicado, minutos após a queda de Bayrou em uma moção de confiança.

tjc/mb/aa/mvv/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Guerra farmacêutica: TRF libera EMS para fabricar canetas emagrecedoras

Pernas humanas e pé são encontrados pela polícia em Porto Alegre

Porsche conversível é incendiado na zona sul de São Paulo

Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a hospital após sessões de julgamento no STF

Castigada por crise política, França perde mais um primeiro-ministro

Datas do julgamento de Bolsonaro: veja novo calendário com sessões extras

Manchester City e Premier League chegam a acordo e encerram litígio sobre patrocinio

Irmã de Leo do Moinho é 'síndica' de QG do tráfico e extorquiu moradores reassentados, diz MP

Macron nomeará novo premier 'nos próximos dias' (Presidência francesa)

Parlamento francês derruba 4° governo em dois anos e Macron terá que nomear novo primeiro-ministro

Presidente da Ferrari prestará serviço comunitário em caso de fraude fiscal