Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Carlos Lupi afirmou que não sabia de irregularidades nem agiu para esconder fraudes nos descontos de associações aos aposentados. "Nunca acobertei", disse o ex-ministro de Lula durante depoimento na CPMI do INSS.

O que aconteceu

O ex-ministro negou ter agido para esconder desvios. Ele disse prezar pelo seu currículo e disse que suas indicações foram todas técnicas ao INSS.

Lupi afirmou que responderá todas as perguntas. "O que me perguntar será respondido", afirmou ao chegar ao Senado, quando acrescentou que espera ser tratado com educação durante o depoimento.

O ex-ministro é um dos nomes mais aguardados na CPMI. Ele estava a frente do Ministério da Previdência Social durante a operação da PF (Polícia Federal) que desarticulou a quadrilha que roubou R$ 6,3 bilhões de aposentados. Lupi prestou depoimento acompanhado por dois advogados.

O escândalo levou à queda dele. O então ministro ficou alguns dias no cargo antes de sair. O presidente do INSS na época, Alessandro Stefanutto, foi demitido por causa da operação.

Lupi tentou se afastar das irregularidades. Ele mencionou providências contra fraudes que tomou enquanto estava à frente do ministério. As declarações ocorreram nos 15 minutos iniciais, a que cada depoente tem direito antes de ser questionado.

O ex-ministro ressaltou que não é investigado. Acrescentou que não houve abertura de sindicância contra ele por falta de indícios como ter o nome citado na investigação da PF.

Ele disse que deixou o sistema financeiro descontente. Lupi não garantiu que houve vingança, mas sugeriu que as denúncias no INSS podem ter origem em ter baixado a taxa de juros do crédito consignado.

Errar é humano e eu posso ter errado várias vezes. Mas má-fei eu nunca tive. Acobertar desvios, nunca fiz na minha vida.

Ex-ministro Carlos Lupi

o relator da CPMI tentou colar Lupi em Lula para desgastar o presidente Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Relator duro com Lupi

O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), foi bastante incisivo com o ex-ministro. Ele afirmou que Lupi tinha um modus operandi, linguagem policial aplicada a criminosos.

Houve sugestão por parte do relator de que o ex-ministro era omisso, incompetente ou corrupto. "É padrão Lupi ser envolvido em denúncias de corrupção, foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra?"

A postura de Gaspar gerou reação dos deputados governistas. O relator foi questionado sobre a linguagem usada e a pertinência das perguntas para descobrir a engrenagem que levou à fraude no INSS.

Lupi ressaltou que todas as denúncias foram arquivadas. De acordo com ele, o primeiro arquivamento ocorreu em 2016 e a segunda em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro.

Gaspar tem sua isenção questionada. Ele é bolsonarista e, antes de assumir a relatoria, postou vídeo criticando o governo federal por causa das irregularidades no INSS.

O relator tentou colar Lula em Lupi. Ele questionou quando e quem fez o convite para ocupar o ministério. Também mencionou o nome do presidente enquanto falava das fraudes no INSS.

Lula é alvo da oposição

A oposição pretende atacar o ex-ministro para desgastar Lula. A ideia é colar no presidente a imagem de governante que permitiu um roubo bilionário no INSS. O resultado esperado é reduzir a popularidade do petista e dificultar sua reeleição.

Lupi foi demitido por suspeita de irregularidades no governo Dilma Rousseff (PT). Ele era ministro do Trabalho e saiu por denúncias de que assessores cobravam propina para resolver pendências de ONGs.

A CPMI desejar ouvir todos os ex-ministros desde o governo Dilma 2. Tratam-se de dez nomes que passaram pelo cargo. O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que eles têm até o final do mês para marcar uma dia para depor. Se não indicarem uma data, serão convocados.