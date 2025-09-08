Topo

Notícias

Lula vai inaugurar centro de cooperação policial internacional no AM

08/09/2025 18h21

Combate ao desmatamento

Além da inauguração do centro policial, o presidente Lula vai assinar contrato do projeto União com Municípios, no valor de R$ 150 milhões. A ideia é atuar em benefício de 48 municípios prioritários para o combate de desmatamento em toda a Amazônia.

No Estado do Amazonas, por exemplo, as ações ocorrerão em Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itapiranga, Manicoré, Maués. Os objetivos principais são a prevenção, monitoramento, controle e redução do desmatamento e da degradação florestal. Para proteção das áreas nativas, estão ainda previstas ações de regularização ambiental e fundiária. 

Outro anúncio desta terça será a implantação de tecnologias sociais de acesso à água de qualidade para consumo e produção de alimentos para serviços de acompanhamento familiar; O objetivo é beneficiar mais de 4 mil famílias.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

The Guardian faz perfil de Moraes: 'Juiz que inspira amor e ódio'

Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

Secretário de Defesa dos EUA diz aos marinheiros em Porto Rico: isso não é treinamento

Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Dupla Sena sorteia prêmio estimado de R$ 7,5 milhões; veja números

Quina: Prêmio é de R$ 620 mil; confira dezenas sorteadas

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein