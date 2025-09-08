Cotado para encarar Lula, presença de Tarcísio em Brasília incomoda governo

As andanças do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília, para defender a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) incomodaram a cúpula do governo Lula (PT). A avaliação é que ele tem se consolidado como antagonista de Lula em 2026.

O que aconteceu

O governador veio diversas vezes à capital federal nas últimas semanas. Na semana passada, foram 48 horas de articulações feitas com discrição. O governador não divulgou com quais políticos conversaria, mas ele se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O presidente Lula e membros do governo ficaram contrariados. Foi a quarta semana seguida em que o governador visitou a capital federal— sob a óptica petista, este é um indicativo da disposição dele em concorrer ao Planalto.

Ministros passaram a criticar abertamente. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, chamou o governador de "candidato fantoche" de Bolsonaro nas redes sociais, depois que Tarcísio defendeu o mercado como redutor da desigualdade social.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, chamou o posicionamento em relação à anistia de "triste e lamentável". "A anistia não pode ser: esse é meu amigo, vou anistiar. Aquele outro não é meu amigo, não vou anistiar", declarou, em entrevista a uma rádio da Bahia.

Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou que a postura de Tarcísio era "preocupante". "Quando você vê que o governador de São Paulo não confia nas instituições, não confia na Justiça, que [defende] que tem que perdoar quem tentou golpe de Estado e quando vê a mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso", disse, em entrevista à RedeTV!.

As falas contrariam uma indicação velada da Secom (Secretaria de Comunicação). O ministro Sidônio Palmeira indicou ao presidente para evitar bater no governador para que seu nome, ainda mais concentrado no Sudeste, não ganhe exposição nacional por meio de governistas.

Futuro adversário

Lula já tem considerado Tarcísio seu principal adversário para o ano que vem. Com Bolsonaro inelegível, o presidente vê o governador do maior colégio eleitoral do país como o nome que deverá unir a extrema direita e parte do centrão.

O desembarque anunciado pelo União Brasil e PP foi visto como um prenúncio disso. Governistas já veem partidos do centro, considerados mais fisiológicos, se articulando para tentar chegar a um consenso em torno do governador, que poderia ter ainda possível apoio do PSD de Gilberto Kassab, seu secretário em São Paulo.

O presidente deixou isso claro a ministros. Na última reunião ministerial, quando cobrou que seu governo fosse defendido pelos membros da Esplanada, admitiu que já vê Tarcísio como o nome a ser batido.

O próprio PL surfou no apoio de Tarcísio à anistia. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que já poderia ter mais de 300 votos a favor do projeto e que a expectativa é votar a proposta num único dia.

O Planalto é radicalmente contra. Lula tem criticado a proposta publicamente e ainda não afirmou se deverá vetá-la, caso passe no Congresso, sob a expectativa de que seja barrada no Senado, mas, segundo pessoas próximas, ele deverá, sim, vetar, caso chegue para sanção.

Na Paulista, Tarcísio defendeu a anistia e atacou Moraes. Ontem, seu discurso foi o mais contundente em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Tarcísio, no entanto, não foi tão lembrado no 7 de Setembro. Como o UOL mostrou, o governador de São Paulo foi ignorado em três das grandes do país: Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não havia cartazes exaltando o esforço dele para tentar livrar Jair Bolsonaro do julgamento no STF nem seu nome apareceu nos discursos.