Topo

Notícias

Lula edita decreto que cria Janela Única de Investimentos no Brasil

Brasília

08/09/2025 10h19

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou decreto que cria a Janela Única de Investimentos no Brasil, como o objetivo de centralizar a apresentação de documentos pelos investidores e reduzir os prazos dos trâmites junto aos órgãos federais.

De acordo com texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), participarão da Janela Única a Advocacia-Geral da União (AGU); o Banco Central; e os ministérios da Casa Civil; Agricultura e Pecuária; Ciência, Tecnologia e Inovação; Comunicações; Cultura; Defesa; Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Fazenda; Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Justiça e Segurança Pública; Meio Ambiente e Mudança do Clima; Minas e Energia; Portos e Aeroportos; Previdência Social; Relações Exteriores; Saúde; Trabalho e Emprego; e Transportes.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Morre Nobel americano David Baltimore, injustamente acusado de fraude

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo, aponta OMS

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

'É melhor eu andar sozinho': homem acusado de tentar matar Trump se prepara para se defender em julgamento

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, afirma Sabesp

Trump não consegue anular veredicto de US$83 milhões por prejudicar reputação de escritora

Príncipe Harry visitará seu pai Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

Jovem sai de carro após acidente e morre eletrocutada, dizem testemunhas

Secretário-geral da ONU 'condena com firmeza' ataque 'terrorista' em Jerusalém

Messi precisa ser deixado em paz para decidir se jogará Copa de 2026, diz técnico da Argentina

Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta