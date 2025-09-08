Lula elogia encontro de Trump e Putin, mas reclama de EUA com Venezuela

O presidente Lula (PT) elogiou o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia em prol da paz no conflito com a Ucrânia, mas reclamou das ameaças à Venezuela, em reunião virtual do Brics, hoje.

O que aconteceu

Lula elogiou os esforços por cessar a guerra na Europa. "O encontro no Alasca e seus desdobramentos em Washington são passos na direção correta para pôr fim a esse conflito", disse.

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca no início do mês. Eles trocaram elogios, mas não anunciaram acordo pelo fim do conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o encontro.

Ele não poupou, no entanto, as ameaças de Trump à Venezuela. "A presença de forças armadas da maior potência do mundo no mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região", lamentou Lula.

Ele lembrou que o continente não passa por guerras e que há um compromisso de pacificação. "A América Latina e o Caribe fizeram a opção, desde 1968, por se tornar livres de armas nucleares. Há quase 40 anos somos uma zona de paz e cooperação", pontuou.

O presidente brasileiro voltou a criticar, no entanto, os ataques israelenses em Gaza. "É urgente colocar fim ao genocídio em curso e suspender as ações militares nos territórios palestinos", disse.

Putin estava presente na reunião virtual hoje. Além do russo e de Lula, participaram o presidente chinês, Xi Jinping, e os chefes de Estado do Egito, da Indonésia, do Irã e da África do Sul.

Sabemos que o terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com os desafios de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de desculpa para intervenções à margem do direito internacional.

Lula, em encontro do Brics

Reclamação sobre OMC

Lula reclamou ainda que a OMC (Organização Mundial do Comércio) está "paralisada há anos". "Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", afirmou o presidente.

Segundo ele, as medidas unilaterais "ameaçam as instituições". "Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos", completou, sem citar diretamente os Estados Unidos.

A reclamação sobre a OMC tem sido recorrente, desde que o Brasil entrou com reclamação contra os EUA. No encontro do bloco econômico, no Brasil, em junho, ele defendeu que uma reforma da OMC é "imprescindível e urgente".

Ele voltou a pedir união do Brics frente ao tarifaço norte-americano. "Juntos, representamos 40% do PIB global, 26% do comércio internacional e quase 50% da população mundial. Temos entre nós grandes exportadores e consumidores de energia, reunimos as condições necessárias para promover uma industrialização verde, que gere emprego e renda em nossos países, sobretudo nos setores de alta tecnologia."