Lula ao Brics: presença militar dos EUA no mar do Caribe é um 'fator de tensão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou, nesta segunda-feira (8), a mobilização militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, durante uma reunião virtual do Brics.

"A presença de Forças Armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região", disse Lula na abertura da videoconferência, segundo a tradução em inglês de seu discurso, transmitida pelo canal oficial da presidência sul-africana no YouTube.

Em meio às tensões com a Venezuela, a Marinha dos EUA enviou vários navios para o mar do Caribe para combater o tráfico de drogas.

Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar uma rede de tráfico de drogas e recentemente aumentou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares (cerca de R$ 270 milhões, na cotação atual).

Na terça-feira da semana passada, o presidente americano, Donald Trump, alegou ter destruído uma embarcação supostamente pertencente ao grupo criminoso venezuelano 'Tren de Aragua', que transportava drogas da Venezuela. "Onze terroristas" morreram no ataque, disse ele.

Maduro denunciou a presença militar americana como a maior ameaça ao continente "nos últimos 100 anos".

A Colômbia considerou o envio de tropas "desproporcional".

Os líderes do Brics participam, nesta segunda-feira, de uma reunião virtual convocada por Lula para discutir a "defesa do multilateralismo", segundo o governo brasileiro.

Também participam da videoconferência seus homólogos chinês, Xi Jinping; russo, Vladimir Putin, e sul-africano, Cyril Ramaphosa, entre outros chefes de Estado.

