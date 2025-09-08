'Lula acerta diagnóstico ao citar OMC, mas erra na solução', diz professor

O presidente Lula está correto ao apontar problemas no comércio global e criticar o protecionismo dos EUA, avalia Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e FAAP, no UOL News, do Canal UOL.

Segundo o professor, as propostas de Lula para reformar a OMC e fortalecer o Brics esbarram na falta de engajamento de outros países e no avanço de acordos bilaterais fora do sistema multilateral tradicional.

O Lula está correto no diagnóstico, mas talvez ele esteja equivocado na solução, porque uma reforma da OMC hoje ela não necessariamente vai trazer mais estabilidade para o comércio global. Muito antes do Trump, com Obama, os EUA buscavam mega acordos comerciais. Nenhum saiu do papel, porque venceu essa onda protecionista representada por Donald Trump, que é associada com elementos de nacionalismo branco, de nacionalismo cristão nos Estados Unidos. E os outros países, convenientemente, inclusive os parceiros dos Brics, tampouco parecem estar muito preocupados de fato, ainda que tenham aderido à reunião do Lula, a uma revitalização da OMC. Vinícius Rodrigues Vieira

Lula afirmou que a OMC está "paralisada há anos". "Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", afirmou o presidente.

O professor destaca que o Brasil perdeu espaço ao não investir em acordos bilaterais e que a diversificação de mercados não compensa a perda do acesso ao mercado americano.

O Brasil, infelizmente, ficou aí parado no tempo, não fez acordos bilaterais e agora fica aí preocupado com essa questão do tarifaço, conquistou novos mercados de imediato, pelos dados divulgados recentemente, mas isso não substitui em absoluto o mercado americano. Vinícius Rodrigues Vieira

Em suma, nós temos aqui um cenário em que sim, o Brasil está correto em reclamar, mas as soluções para tanto, infelizmente, acho que hoje passam à margem da revitalização do sistema multilateral, porque estamos aí num cenário, e não é apenas culpa do Trump, de cada um por si e aí talvez o sistema multilateral contra todos, porque ele pouco pode fazer para trazer estabilidade nesse cenário de grande disputa geopolítica. Vinícius Rodrigues Vieira

