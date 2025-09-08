Topo

Notícias

'Lula acerta diagnóstico ao citar OMC, mas erra na solução', diz professor

Lula fala em encontro do Brics - Reprodução/Governo da África do Sul
Lula fala em encontro do Brics Imagem: Reprodução/Governo da África do Sul
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 13h48

O presidente Lula está correto ao apontar problemas no comércio global e criticar o protecionismo dos EUA, avalia Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e FAAP, no UOL News, do Canal UOL.

Segundo o professor, as propostas de Lula para reformar a OMC e fortalecer o Brics esbarram na falta de engajamento de outros países e no avanço de acordos bilaterais fora do sistema multilateral tradicional.

O Lula está correto no diagnóstico, mas talvez ele esteja equivocado na solução, porque uma reforma da OMC hoje ela não necessariamente vai trazer mais estabilidade para o comércio global. Muito antes do Trump, com Obama, os EUA buscavam mega acordos comerciais. Nenhum saiu do papel, porque venceu essa onda protecionista representada por Donald Trump, que é associada com elementos de nacionalismo branco, de nacionalismo cristão nos Estados Unidos. E os outros países, convenientemente, inclusive os parceiros dos Brics, tampouco parecem estar muito preocupados de fato, ainda que tenham aderido à reunião do Lula, a uma revitalização da OMC.Vinícius Rodrigues Vieira

Lula afirmou que a OMC está "paralisada há anos". "Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", afirmou o presidente.

O professor destaca que o Brasil perdeu espaço ao não investir em acordos bilaterais e que a diversificação de mercados não compensa a perda do acesso ao mercado americano.

O Brasil, infelizmente, ficou aí parado no tempo, não fez acordos bilaterais e agora fica aí preocupado com essa questão do tarifaço, conquistou novos mercados de imediato, pelos dados divulgados recentemente, mas isso não substitui em absoluto o mercado americano.Vinícius Rodrigues Vieira

Em suma, nós temos aqui um cenário em que sim, o Brasil está correto em reclamar, mas as soluções para tanto, infelizmente, acho que hoje passam à margem da revitalização do sistema multilateral, porque estamos aí num cenário, e não é apenas culpa do Trump, de cada um por si e aí talvez o sistema multilateral contra todos, porque ele pouco pode fazer para trazer estabilidade nesse cenário de grande disputa geopolítica.Vinícius Rodrigues Vieira

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ancelotti anuncia mudanças na Seleção para jogo contra a Bolívia

Acusado de tentar matar Trump começa a ser julgado e rejeita advogado

Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia 'agora'

Parlamento francês derruba o governo durante moção de confiança

Israel usará braçadeira preta em jogo contra Itália após ataque em Jerusalém

Cerca de 1.500 atores e diretores de cinema anunciam boicote a instituições israelenses

Netanyahu diz que Israel atacou 50 prédios usados pelo Hamas na Cidade de Gaza

Tyson Foods nomeia Devin Cole como diretor de Operações

França inaugura prêmio para livros destinados a bebês

Maduro ratifica mobilização de 25 mil militares em fronteiras da Venezuela

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE