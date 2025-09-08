Topo

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

08/09/2025 20h19

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2820.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-02-16-18-22-29-30-35-37-41-47-50-65-67-70-75-86-93-97-00.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 156 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 22,5 milhões; veja números e time

O prêmio é de R$ 1.188.469,03.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Quarenta e cinco soldados colombianos são libertados em região de tráfico de drogas, diz Exército

Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

The Guardian faz perfil de Moraes: 'Juiz que inspira amor e ódio'

Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

Secretário de Defesa dos EUA diz aos marinheiros em Porto Rico: isso não é treinamento

Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Dupla Sena sorteia prêmio estimado de R$ 7,5 milhões; veja números

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 1,3 milhão; veja dezenas sorteadas

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos