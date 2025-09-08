Topo

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

08/09/2025 20h23

A Lotofácil sorteou hoje as dezenas do concurso 3481.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-02-03-04-05-07-09-10-13-14-19-21-22-23-24.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 156 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 22,5 milhões; veja números e time

O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quarenta e cinco soldados colombianos são libertados em região de tráfico de drogas, diz Exército

Presidente da Bolívia é denunciado por abandono de mulher grávida

The Guardian faz perfil de Moraes: 'Juiz que inspira amor e ódio'

Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

Secretário de Defesa dos EUA diz aos marinheiros em Porto Rico: isso não é treinamento

Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1,9 milhão; confira dezenas

Dupla Sena sorteia prêmio estimado de R$ 7,5 milhões; veja números

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 1,3 milhão; veja dezenas sorteadas

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos