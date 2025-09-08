Xampu L'Oréal promete recuperar cabelo na primeira lavagem; vale a pena?

Quem faz tratamentos químicos no cabelo sabe que é preciso um cuidado maior após o procedimento para manter a saúde dos fios. Nesse sentido, uma das linhas que faz muito sucesso é a L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular.

Só na Amazon, o xampu registra mais de 1.100 avaliações e teve 50 compras no mês passado. Confira a seguir as especificações do produto e a opinião de quem já comprou.

O que a L'Oréal Professionnel diz sobre esse xampu?

Tem fórmula enriquecida com peptídeos e cinco aminoácidos essenciais para reparar a estrutura da fibra capilar

Promete reparar dois anos de danos ao cabelo em um único uso

Ajuda a reconstruir a estrutura molecular do cabelo e restaurar sua força e flexibilidade

Deixa o cabelo mais forte e nutrido, com maior elasticidade, mais movimento e até 86% mais maciez

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o xampu L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular tem nota média de 4,5 (de um total de 5). Confira a opinião de quem comprou e aprovou o uso:

Assim que você coloca na mão já sente o cheiro, fora que o cabelo realmente fica cheiroso. (...) O xampu lava sem embaraçar, isso achei excelente! Faz uma espuma bem cremosa. (...) É caro, mas tem uma boa durabilidade, tendo em vista que não é um produto para uso diário. Carolina Abreu

Maravilhoso, os cabelos ficaram lindos e macios. Tatiana Marinho da Conceição

É a segunda vez que compro. Com luzes e o cabelo danificado, esse foi o melhor produto que comprei e gostei. Usei o sérum junto, mas dessa vez eu vou usar o shampoo e a máscara. Elaine Lippert

Pontos de atenção

Algumas pessoas, no entanto, reclamaram do cheiro do produto e da falta de eficácia após o uso.

Não vale a pena. O cheiro parece perfume masculino. Não senti muito efeito no cabelo (...). Ellen

Não vi benefícios só com o xampu. Mis

