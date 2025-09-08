Topo

Notícias

Xampu L'Oréal promete recuperar cabelo na primeira lavagem; vale a pena?

Xampu L"Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular - Reprodução / Amazon
Xampu L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

08/09/2025 12h00

Quem faz tratamentos químicos no cabelo sabe que é preciso um cuidado maior após o procedimento para manter a saúde dos fios. Nesse sentido, uma das linhas que faz muito sucesso é a L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular.

Só na Amazon, o xampu registra mais de 1.100 avaliações e teve 50 compras no mês passado. Confira a seguir as especificações do produto e a opinião de quem já comprou.

O que a L'Oréal Professionnel diz sobre esse xampu?

Tem fórmula enriquecida com peptídeos e cinco aminoácidos essenciais para reparar a estrutura da fibra capilar

Promete reparar dois anos de danos ao cabelo em um único uso

Ajuda a reconstruir a estrutura molecular do cabelo e restaurar sua força e flexibilidade

Deixa o cabelo mais forte e nutrido, com maior elasticidade, mais movimento e até 86% mais maciez

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o xampu L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular tem nota média de 4,5 (de um total de 5). Confira a opinião de quem comprou e aprovou o uso:

Assim que você coloca na mão já sente o cheiro, fora que o cabelo realmente fica cheiroso. (...) O xampu lava sem embaraçar, isso achei excelente! Faz uma espuma bem cremosa. (...) É caro, mas tem uma boa durabilidade, tendo em vista que não é um produto para uso diário. Carolina Abreu

Maravilhoso, os cabelos ficaram lindos e macios. Tatiana Marinho da Conceição

É a segunda vez que compro. Com luzes e o cabelo danificado, esse foi o melhor produto que comprei e gostei. Usei o sérum junto, mas dessa vez eu vou usar o shampoo e a máscara. Elaine Lippert

Pontos de atenção

Algumas pessoas, no entanto, reclamaram do cheiro do produto e da falta de eficácia após o uso.

Não vale a pena. O cheiro parece perfume masculino. Não senti muito efeito no cabelo (...). Ellen

Não vi benefícios só com o xampu. Mis

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo, aponta OMS

'É melhor eu andar sozinho': homem acusado de tentar matar Trump se prepara para se defender em julgamento

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, afirma Sabesp

Trump não consegue anular veredicto de US$83 milhões por prejudicar reputação de escritora

Príncipe Harry visitará seu pai Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

Jovem sai de carro após acidente e morre eletrocutada, dizem testemunhas

Secretário-geral da ONU 'condena com firmeza' ataque 'terrorista' em Jerusalém

Messi precisa ser deixado em paz para decidir se jogará Copa de 2026, diz técnico da Argentina

Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta

SpaceX adquire frequências por US$ 17 bilhões para reforçar Starlink

'Implorando ajuda': bandeiras dos EUA em atos bolsonaristas chamam atenção da imprensa internacional