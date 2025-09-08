Sakamoto: Em voto longo, Moraes deve mostrar que 8/1 não é centro do golpe

O ministro Alexandre de Moraes deve fazer uma longa leitura de votos para mostrar que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 não foram o coração do golpe, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição. Para ele, o julgamento do núcleo central do processo golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e altos militares, representa um divisor de águas.

O Supremo Tribunal Federal dedica sessões extras para que Moraes, relator do processo, detalhe a tese de que o 8/1 foi apenas o ápice de uma ação golpista iniciada antes, durante o governo Bolsonaro. O julgamento do chamado "núcleo crucial" da trama golpista será retomado amanhã.

A expectativa é de que vai ser uma longa leitura de voto do ministro Alexandre de Moraes..Estamos falando do julgamento de oito pessoas que é o núcleo crucial da trama golpista. É o mais importante dos núcleos do ponto de vista político, histórico e jurídico.

Moraes terá que explicar e colocar todas essas pessoas nessa cena de crime continuada. O que ele já apontou, assim como a Procuradoria- Geral da República também já, é que o golpe não é o 8 de janeiro. Se alguém te falar isso, você fala que não é só isso. O 8/1 foi a cereja do bolo, o apogeu, o cume, etc e tal. Foi a última tentativa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o julgamento expõe que o 'coração do golpe' não está nos atos de 8 de janeiro, mas nas reuniões entre Bolsonaro e militares, onde a minuta golpista foi discutida e estratégias para cooptar as Forças Armadas, elaboradas.

O coração do golpe, segundo a PGR, e provavelmente Moraes caminhará por essa linha, foi a reunião entre Bolsonaro e os chefes militares, em que se discutiu minuta de golpe e a entrada das forças armadas no golpe. Naquele momento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que o processo golpista estava em curso.

Mas esse processo golpista começa ao longo do mandato de Bolsonaro, com o ataque ao sistema eleitoral e ao STF, com a produção de mentiras, com o bloqueio de rodovias e a Polícia Rodoviária Federal agindo para dificultar eleitores do Lula de votarem no segundo turno, e depois com os acampamentos em quartéis. O processo golpista não é o 8/1. Quem te contou isso mentiu pra você. Não confie no seu WhatsApp. É uma coisa mais complexa. Amanhã, Moraes começará a costurar tudo isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

