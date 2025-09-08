João Carlos Mansur vende controle da Reag Investimentos para sócios e renuncia

(Reuters) - A Reag Investimentos anunciou no domingo que o seu sócio fundador e presidente do conselho de administração, João Carlos Mansur vendeu a sua participação na empresa para um grupo de sócios-executivos liderados por Dario Tanure e apresentou sua renúncia ao cargo de presidente do conselho de administração.

Conforme fato relevante enviado ao mercado, a Arandu Partners Holding -- entidade detida pelos principais executivos da Reag -- comprou um total de 87,38% do capital social da empresa pelo valor estimado de R$100 milhões das entidades controladoras Reag Asset Management Ltda. e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações.

O acordo também está sujeito ao pagamento de parcela contingente variável vinculada à receita operacional líquida pelo prazo de cinco anos.

A empresa declarou que a venda tem o objetivo de "proteger a integridade e a reputação" em meio ao que considerou "infundadas especulações às quais a companhia foi submetida".

Em outro fato relevante, a empresa anunciou que João Carlos Mansur formalizou sua renúncia ao cargo de presidente do conselho de administração da empresa.

Também renunciaram ao cargo Fabiana Franco, diretora financeira da empresa, e Altair Rossato, membro independente do conselho.

No dia 28 de agosto, a Reag foi alvo de mandado de busca e apreensão em meio a uma megaoperação que mirava um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos que têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

(Por Tiago Brandão em Gdansk e Michael Susin em Barcelona)