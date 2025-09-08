Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Com muito sofrimento, a Itália do técnico Gennaro Gattuso prosseguiu em sua recuperação com uma vitória por 5 a 4 sobre Israel, conquistando assim o segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (8), na Hungria, em um dia em que a Suécia se complicou na tabela.

Com uma presença regular em Mundiais ? embora já tenha ficado de fora da edição do Catar em 2022 ? a seleção sueca, do artilheiro do Arsenal Viktor Gyökeres e do novo atacante do Liverpool Alexander Isak, sofreu outra decepção ao perder por 2 a 0 para o modesto Kosovo.

. Grupo B: Suíça vence, Suécia decepciona

A situação começa a ficar preocupante para os suecos no Grupo B, que conta com apenas quatro seleções.

Eles estão agora cinco pontos atrás da líder Suíça, que derrotou a Eslovênia por 3 a 0 no St. Jakob-Park, em Basileia, com todos os gols marcados no primeiro tempo, por Nico Elvedi (18'), Breel Embolo (33') e Dan Ndoye (38').

Apenas o primeiro de cada grupo garante vaga direta para a Copa do Mundo. Os segundos colocados devem continuar sua jornada na repescagem.

A vitória do Kosovo sobre a Suécia no estádio Fadil Vokrri, em Pristina, veio com gols do meio-campista do Augsburg Elvis Rexhbeçaj (26') e do atacante do Mallorca Vedat Muriqi (42').

A seleção dos Bálcãs está agora em segundo lugar no grupo, com três pontos enquanto os suecos têm apenas um.

. Grupo C: Dinamarca atropela na visita à Grécia

A Dinamarca conquistou os três pontos na visita à Grécia com uma vitória por 3 a 0 e lidera o Grupo C.

Os gols foram marcados pelo atacante Mikkel Damsgaard (32'), o zagueiro Andreas Christensen (62') e o centroavante Rasmus Højlund (81'), que havia começado a partida no banco.

A Escócia, que venceu Belarus por 2 a 0, também fora de casa, está empatada em pontos (4) com os dinamarqueses, mas marcou um gol a menos nas duas rodadas disputadas até o momento.

. Grupo I: Tonali evita desastre italiano

Um gol de Sandro Tonali nos acréscimos (90+1) garantiu a vitória de 5 a 4 para a Itália sobre Israel e a salvou de outro desastre.

A 'Azzurra', tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006), mas ausente das duas últimas Copas, parece estar sob pressão extra, dada a possibilidade de assistir a um terceiro Mundial do sofá.

Com mais solidez do que uma atuação brilhante contra a Estônia (5-0) há três dias, e em uma partida alucinante nesta segunda-feira, a 'Nazionale' vem superando suas expectativas sob a nova liderança do técnico Gennaro Gattuso e agora ocupa a vice-liderança do grupo, atrás apenas da Noruega, que tem três pontos a mais.

Gattuso, que sucedeu Luciano Spalleti após a derrota em Oslo, viveu todas as emoções em Debrecen. Primeiro, viu sua equipe, que goleou a Estônia (5 a 0) três dias antes, desmoronar depois de ficar atrás no placar em duas ocasiões: 1 a 0 (minuto 16) e 2 a 1 (52').

Depois, a seleção italiana se recuperou graças a dois gols de Moise Kean (40' e 54'), um de Mateo Politano (62') e outro de Giacomo Raspadori (81'), virando para 4 a 2.

Na reta final, Israel reagiu e empatou com dois gols em três minutos (87' e 89'), mas a salvação italiana veio com Sandro Tonali marcando nos acréscimos (90'+1).

"Foi uma partida que poderia ter me matado. Tenho uma equipe de malucos", disse Gattuso à emissora de televisão Rai.

"Esta seleção israelense nos surpreendeu, mas não fizemos uma grande partida hoje. Fomos muito frágeis e sofremos gols com muita facilidade. Mas vencer foi crucial", acrescentou o ex-meio-campista, campeão mundial pela 'Azzurra' em 2006.

Os jogadores israelenses usaram uma braçadeira preta em homenagem às vítimas do atentado em Jerusalém Oriental que deixou seis mortos.

. Grupo L: Croácia 100%

Quatro jogos, quatro vitórias e uma goleada por 4 a 0 nesta segunda-feira contra o vizinho Montenegro.

A Croácia, liderada por Zlatko Dalic e com o incansável Luka Modric, se aproxima de mais uma Copa do Mundo, após o terceiro lugar no Catar em 2022.

Com 12 pontos, a seleção da camisa quadriculada está empatada com a República Tcheca, que disputou um jogo a mais.

As duas seleções têm o dobro de pontos das Ilhas Faroe (6), que venceram o duelo contra Gibraltar (1 a 0).

iga/pm/aam/am

© Agence France-Presse