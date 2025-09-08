Topo

Israel usará braçadeira preta em jogo contra Itália após ataque em Jerusalém

08/09/2025 13h54

A seleção israelense de futebol usará uma braçadeira preta durante sua partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra a Itália nesta segunda-feira (8) em Debrecen (Hungria), em memória às vítimas do ataque em Jerusalém Oriental que deixou seis mortos.

"Devido ao atentado em Jerusalém e à morte de seis israelenses, os jogadores israelenses jogarão com uma braçadeira preta", aceitou a Uefa, segundo a Federação Italiana de Futebol.

Dois palestinos abriram fogo contra um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental nesta segunda-feira e mataram seis pessoas, informaram as autoridades israelenses, em um dos ataques mais mortais na cidade desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, os dois criminosos morreram.

Israel está em segundo lugar no grupo I das classificatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com nove pontos, três a menos que a Noruega (1º, 12 pontos) e três a mais que a Itália (3º, 6 pontos).

O primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. O segundo lugar na tabela disputará a repescagem.

A seleção israelense joga como mandante na Hungria desde a ofensiva em Gaza, em retaliação ao ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023.

