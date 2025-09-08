Israel promete "furacão" de ataques em Gaza para forçar Hamas a aceitar rendição

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel disse que intensificará os ataques aéreos em Gaza na segunda-feira em um "furacão poderoso", para servir como um último aviso ao Hamas de que destruirá o enclave, a menos que os combatentes aceitem a exigência de libertar todos os reféns e se rendam.

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam a Cidade de Gaza pelo ar e explodiram veículos blindados antigos em suas ruas. O Hamas afirmou que estava estudando a mais recente proposta de cessar-fogo dos EUA, entregue no domingo com um aviso do presidente Donald Trump de que é a "última chance" do grupo militante.

"Um poderoso furacão atingirá os céus da Cidade de Gaza hoje, e os telhados das torres terroristas tremerão", escreveu o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, no X.

"Esse é um aviso final para os assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: Libertem os reféns e deponham suas armas -- ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados."

A postagem de Katz foi publicada antes dos relatos de um tiroteio em um ponto de ônibus em Jerusalém que matou seis pessoas, incluindo um cidadão espanhol. O Hamas elogiou os agressores.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) bombardearam um bloco de 12 andares no centro da Cidade de Gaza, onde dezenas de famílias desabrigadas estavam alojadas, três horas depois de pedir que as pessoas que estavam dentro do bloco e em centenas de barracas nos arredores deixassem o local.

Em um comunicado, a IDF disse que os militantes do Hamas que haviam "plantado meios de coleta de informações" e dispositivos explosivos estavam operando perto do prédio e "usaram-no durante toda a guerra para planejar e promover ataques terroristas contra as forças da IDF".

De acordo com uma autoridade israelense sênior, a última proposta dos EUA exige que o Hamas devolva todos os 48 reféns vivos e mortos restantes no primeiro dia de um cessar-fogo, durante o qual seriam realizadas negociações para encerrar a guerra.

O Hamas tem dito há muito tempo que pretende manter pelo menos alguns reféns até que as negociações sejam concluídas. Em uma declaração, o Hamas disse que estava comprometido a liberar todos eles com um "anúncio claro do fim da guerra" e a retirada das forças israelenses.

OFENSIVA NA CIDADE DE GAZA

Israel lançou um grande ataque no mês passado contra a Cidade de Gaza, onde centenas de milhares de residentes, que retornaram após a cidade ter passado pelos combates mais intensos das primeiras semanas da guerra há quase dois anos, estão vivendo em ruínas.

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam vários distritos por ar e por terra e detonaram veículos blindados desativados carregados de explosivos, destruindo grupos de casas nos bairros de Sheikh Radwan, Zeitoun e Tuffah.

Entre os pelo menos 25 palestinos mortos em Gaza na segunda-feira estava Osama Balousha, jornalista da mídia palestina, segundo os médicos. Quinze outras pessoas foram mortas em ataques israelenses separados e tiros em todo o enclave, disseram os médicos, elevando o número de mortos na segunda-feira para pelo menos 40.

Cerca de 250 jornalistas foram mortos em Gaza durante a guerra, de acordo com as autoridades palestinas, o que a torna, de longe, a guerra mais mortal do mundo para a mídia. Israel proíbe a entrada de todos os repórteres estrangeiros em Gaza, portanto, todos os jornalistas mortos lá são palestinos. As autoridades palestinas afirmam que Israel tem visado deliberadamente alguns jornalistas, o que Israel nega.