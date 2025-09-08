Topo

Ipês estão colorindo sua cidade? Envie fotos para o UOL

Ipê registrado no sábado (6) na rua Barão de Campinas, localizada na Santa Cecília, zona central de São Paulo. Imagem: Fabiana Uchinaka
Ipê registrado no sábado (6) na rua Barão de Campinas, localizada na Santa Cecília, zona central de São Paulo. Imagem: Fabiana Uchinaka
Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 14h26Atualizada em 08/09/2025 14h28

A temporada dos ipês está de volta, colorindo os dias de inverno pelo Brasil. O UOL quer ver o Brasil florido pelos olhos dos nossos leitores e, para isso, conta com sua ajuda! Envie suas fotos dos ipês que encontrar e ajude a tornar o mês de setembro ainda mais especial

Como participar

Sua rua está florida? A ida ao trabalho ficou mais bonita com os ipês pelo caminho? Compartilhe esse visual encantador com a gente!

Envie sua foto. Mande a imagem dos ipês e um resumo de onde ele fica e qual o horário da foto para o e-mail enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Com flores coloridas, o espetáculo dos ipês transforma a paisagem urbana em diversas regiões do Brasil. De abril a outubro é possível encontrar essas árvores em várias regiões da cidade.

Podem ser encontrados ipês roxos, amarelos, brancos e rosas. A variação de cor depende do mês e das condições climáticas.

Ipê amarelo em Brasília
Imagem: Carla Araújo
Ipê amarelo em Brasília
Imagem: Carla Araújo

