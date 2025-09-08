Topo

Notícias

Infracommerce aprova aumento de capital de R$44,6 mi

08/09/2025 07h18

8 Set (Reuters) - A empresa de tecnologia voltada ao varejo Infracommerce disse na noite de sexta-feira que o conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor de R$44,6 milhões mediante a subscrição privada de 159,3 milhões de ações, conforme fato relevante.

O aumento de capital tem preço de emissão de R$0,28 e tem como finalidade a capitalização de créditos detidos pela GB Securitizadora em decorrência do resgate de notas comerciais emitidas pela Infracommerce por ela detidas. As ações da Infracommerce fecharam o pregão de sexta-feira com queda de 4,35%, a R$0,22.

A medida segue a implementação do plano de reestruturação da Infracommerce e no contexto da repactuação de dívidas de determinados credores.

(Por Joao Manuel Mauricio em Gdansk)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Na média, STF deve fixar penas entre 25 e 30 anos

Operação do MP-SP e da PM mira chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho

Três são presos em operação contra suspeitos de tráfico na favela do Moinho

Ataque a tiros em Jerusalém Oriental mata ao menos seis; ministro israelense ameaça 'aniquilar' Hamas

Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF

Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas