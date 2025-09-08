Índices europeus avançam com atenções voltadas para voto de confiança na França

(Reuters) - Os mercados acionários europeus terminaram em alta nesta segunda-feira, enquanto o índice de referência francês também subiu, conforme investidores mantiveram a calma no período que antecedeu um voto de confiança nesta segunda-feira, que levou à destituição do quinto primeiro-ministro do país em três anos.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu um voto de confiança nesta segunda-feira, em um momento em que a economia francesa luta para controlar sua dívida. A França também enfrentará sua primeira de muitas revisões de recomendação de crédito nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,52%, a 552,04 pontos.

Apesar dos ganhos do dia, as ações francesas tiveram um desempenho inferior ao do STOXX 600 até o momento neste ano, pressionadas pela alta dos rendimentos dos títulos de prazos mais longos, que atingiram picos de vários anos devido às preocupações com os gastos fiscais impulsionados pela dívida. [EUR/GVD]

O colapso do governo minoritário de Bayrou aprofundaria os problemas da França, conforme a Europa busca unidade em relação à guerra da Rússia na Ucrânia, uma China cada vez mais dominante e tensões comerciais com os Estados Unidos.

"A incerteza política persistente na segunda maior economia da zona do euro pode ser problemática, mas ainda não chegamos lá", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

"Ainda há algumas incertezas, e isso não está sendo totalmente precificado no momento, mas também não acho que o mercado esteja em pânico."

A maioria dos setores do STOXX 600 terminou no território positivo, com o de varejo, que subiu 1,8%, na liderança. O setor de construção e materiais veio em seguida, com alta de 1,7%.

O setor de bancos subiu 1,5%, recuperando parte das perdas da semana passada, e o de petróleo e gás avançou 0,6%, acompanhando um aumento nos preços globais do petróleo bruto.

Por outro lado, o setor de telecomunicações perdeu 1,5% e o de saúde recuou 0,6%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,14%, a 9.221,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,89%, a 23.807,13 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,78%, a 7.734,84 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,28%, a 41.723,69 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,02%, a 15.002,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,65%, a 7.754,11 pontos.