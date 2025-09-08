Topo

Notícias

Importação chinesa de soja sobe 1,2% em agosto ante agosto de 2024

08/09/2025 11h29

São Paulo, 8 - A China importou 12,28 milhões de toneladas de soja em agosto deste ano, 1,2% acima do registrado em agosto de 2024, de acordo com dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 8, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as compras da oleaginosa somaram US$ 5,45 bilhões no sétimo mês deste ano. Além disso, no acumulado de janeiro a agosto, a Gacc informou que as importações de soja atingiram cerca de 73,31 milhões de toneladas, 4% maior do que o volume reportado em igual período do ano anterior.Segundo a Gacc, a China importou 732 mil toneladas de óleos vegetais no mês passado, alta de cerca de 15,5% ante o volume de agosto de 2024. No total, os chineses desembolsaram US$ 878 milhões com a compra do produto em agosto. Nos oito meses do ano, contudo, as importações alcançaram 4,45 milhões de toneladas, 6,5% abaixo do nível registrado em igual período do ano anterior.Enquanto isso, as importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 505 mil toneladas em agosto, 10,6% a menos que igual período de 2024, segundo dados da Gacc. O valor desembolsado foi de US$ 2,01 milhões. No acumulado dos oito meses completos deste ano, o volume importado retrocedeu 3,6% em comparação com igual período do ano passado, alcançando 4,24 milhões de t.De fertilizantes, a China importou 841 mil toneladas em agosto deste ano, queda de 20,2% ante o registrado no mesmo mês de 2024. Em valores, as importações no mês passado somaram US$ 316 milhões. De janeiro a agosto, 8,46 milhões de toneladas foram compradas pelos chineses no exterior, 6,8% abaixo do volume registrado um ano antes.

