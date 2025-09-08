IGP-DI reverte queda, mas tem alta menor que a esperada em agosto

Topo

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,20% em agosto, ante queda de 0,07% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta segunda-feira.

A alta do índice foi menor que a esperada segundo pesquisa feita pela Reuters, que apontou estimativa de elevação de 0,37%. A aceleração do índice foi puxada pela alta dos preços ao produtor de commodities agrícolas, como soja, café e milho.

"No varejo, o avanço de planos de saúde e refeições fora de casa manteve o IPC em terreno positivo, enquanto no INCC as maiores influências vieram de materiais de construção como tubos de PVC e serviços de mão de obra", disse André Braz, economista do FGV IBRE.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do índice, teve alta de 0,35% em agosto, após queda de 0,34% em julho. A soja em grão teve alta de 3,77%, ante 1,27% no mês anterior, ao passo que o café em grão saltou 12,98%, revertendo queda de 18,79% e o milho em grão teve alta de 2,15%, ante queda de 4,02% em julho.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), com peso de 30% no índice geral, fechou agosto com queda de 0,44%, ante alta de 0,37% em julho, com seis das oito classes de despesa que compõem o indicador apresentando desaceleração, com destaque para Educação, Leitura e Recreação, que caiu 1,79% ante alta de 0,66%, e Habitação, que teve queda de 0,80% ante elevação de 0,88%.

Por fim, o Índice Nacional de Construção Civil (INCC-DI), que responde por 10% do índice, desacelerou para alta de 0,52%, contra elevação de 0,91% em julho, com todos os três grupos que compõem o índice registrando desaceleração.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

(Por Eduardo Simões)

