Topo

Notícias

ICMS em gasolina e etanol sobe R$ 0,10 por litro a partir de janeiro

Brasília

08/09/2025 08h40

Brasília, 8 - Os governos estaduais decidiram aumentar em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o litro de gasolina e etanol no próximo ano. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) firmou convênio para que a cobrança unificada nacional passe dos atuais de R$ 1,47 - que vigorava desde o começo do ano - para R$ 1,57 por litro dos combustíveis a partir de janeiro de 2026. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os secretários estaduais de Fazenda também vão elevar em R$ 0,05 a alíquota do ICMS sobre o litro do diesel no próximo ano. Nesse caso, a cobrança passará dos atuais R$ 1,12 para R$ 1,17. Já o tributo estadual sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passará de R$ 1,39 para R$ 1,47 a partir de janeiro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Relatório lista crimes de guerra em larga escala no Sudão 

FAO: preços globais dos alimentos ficaram estáveis em agosto

Venezuela ampliará tropas para combater tráfico de drogas enquanto EUA fortalecem presença militar no Caribe

Ataque a tiros em Israel deixa mortos; país ameaça Gaza com 'aniquilamento'

Príncipe Harry verá rei Charles III em sua viagem desta semana a Londres?

Partido peronista da Argentina vence eleições na província de Buenos Aires

Pai foragido que estava escondido com os filhos desde 2021 é morto a tiros na Nova Zelândia

Paulistanos ligam falta de tempo a deslocamentos

ICMS em gasolina e etanol sobe R$ 0,10 por litro a partir de janeiro

Sob aplausos, papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 'influencer de Deus'

Trump adverte empresas estrangeiras após detenção de trabalhadores sul-coreanos