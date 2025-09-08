Topo

Notícias

ICMS em gasolina e etanol sobe R$ 0,10 por litro a partir de janeiro; em diesel, sobe R$ 0,05

Brasília

08/09/2025 08h37

Os governos estaduais decidiram aumentar em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o litro de gasolina e etanol no próximo ano. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) firmou convênio para que a cobrança unificada nacional passe dos atuais de R$ 1,47 - que vigorava desde o começo do ano - para R$ 1,57 por litro dos combustíveis a partir de janeiro de 2026.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os secretários estaduais de Fazenda também vão elevar em R$ 0,05 a alíquota do ICMS sobre o litro do diesel no próximo ano. Nesse caso, a cobrança passará dos atuais R$ 1,12 para R$ 1,17.

Já o tributo estadual sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passará de R$ 1,39 para R$ 1,47 a partir de janeiro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mulher morta que teve partes do corpo espalhadas no RS é identificada

Fundos reduzem apostas na alta da soja na semana até 2 de setembro

SP volta a ter elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira

Candidatos a primeiro-ministro do Japão preparam propostas para liderança e mercados recuam

Léo do Moinho usava catadores e propina para movimentar drogas na favela

Espanha anuncia medidas contra o 'genocídio' em Gaza e Israel a acusa de ser 'antissemita'

Oficial da PM agenciava esquema de criptoativos e tinha lista de propina

Derrota eleitoral de Milei em principal província da Argentina afeta economia e complica governabilidade

Quatorze morrem no Nepal em protesto da "Geração Z" contra proibição de redes sociais

Ataque em Jerusalém deixa ao menos 6 mortos

Presidente chinês pede aos países do Brics que resistam ao protecionismo