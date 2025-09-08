Topo

Ibovespa fecha em queda com ajustes após máximas

08/09/2025 17h05

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, refletindo movimentos de realização de lucro, após renovar máximas históricas na semana passada, enquanto Cosan e Raízen voltaram a figurar entre destaques positivos em meio a expectativas envolvendo alternativas estratégicas para ambas as companhias.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,56%, a 141.837,06 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 141.329,17 pontos na mínima e 143.089,43 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$14,8 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

