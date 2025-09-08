Topo

Governo espanhol anuncia medidas para 'deter o genocídio em Gaza'

08/09/2025 04h23

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira várias medidas para "deter o genocídio em Gaza", incluindo um embargo de armas a Israel e a proibição de atracar em portos espanhóis para embarcações que transportem combustível para o Exército israelense. 

O governo da Espanha, uma das vozes europeias mais críticas em relação à atuação israelense em Gaza, "decidiu dar mais um passo e implementar de forma imediata nove ações adicionais para deter o genocídio em Gaza, para perseguir seus executores e para apoiar a população palestina", anunciou Sánchez no Palácio da Moncloa, em Madri.

"Sabemos que todas estas medidas não serão suficientes para deter a invasão nem os crimes de guerra, mas esperamos que sirvam para adicionar pressão sobre o primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e seu governo, para aliviar parte do sofrimento que está passando a população palestina", acrescentou.

As medidas, que serão executadas "de forma imediata", incluem aprovação de uma lei que "consolide juridicamente o embargo de armas a Israel, que já aplicamos de fato desde outubro de 2023", afirmou Sánchez. 

Além disso, será proibida a escala em portos espanhóis "para todos os navios que transportem combustíveis destinados às Forças Armadas israelenses", assim como será negada a entrada no espaço aéreo espanhol para aeronaves que "transportem material de defesa destinado a Israel", apontou.

As medidas também incluem proibir a entrada no território de pessoas "que participem de forma direta no genocídio", vetar a entrada de produtos "procedentes dos assentamentos ilegais em Gaza e na Cisjordânia" e limitar os serviços consulares espanhóis a pessoas que residam nestes assentamentos. 

A Espanha aumentará a ajuda aos palestinos e à agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), acrescentou Sánchez.

