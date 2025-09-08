Topo

Google Meet está fora do ar para cerca de 16.000 usuários, mostra Downdetector

08/09/2025 15h30

(Reuters) - O Google Meet, da Alphabet, estava fora do ar para milhares de usuários dos Estados Unidos nesta segunda-feira, de acordo com o site de rastreamento Downdetector.com.

O serviço de comunicação por vídeo estava fora do ar para cerca de 16.000 usuários às 14h57 (horário de Brasília), de acordo com o site, que monitora transtornos por meio da coleta de informações de várias fontes.

O Google disse que os clientes afetados estão enfrentando lentidão no carregamento da interface do usuário e não conseguem participar de chamadas. A equipe de engenharia continua investigando o problema.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)

