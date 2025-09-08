Topo

Flotilha com ajuda para Gaza diz que barco foi 'atingido' por possível drone

08/09/2025 21h17

A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou na madrugada desta terça-feira (9, data local) que uma de suas embarcações foi atingida por um possível drone, sem que houvesse relato de feridos.

O barco, que se encontrava em águas da Tunísia, "foi atingido pelo que se suspeita ser um drone", anunciou a Flotilha Global Sumud na rede social Instagram. O fogo foi rapidamente extinto, constatou um jornalista da AFP presente na localidade Sidi Bou Said, próxima à capital da Tunísia.

ldf-bou/iba/lgo/arm/val/lm/rpr

© Agence France-Presse

