'Sem rigidez e autocobrança': Flávia Alessandra fala de mudanças após os 50

A Flávia Alessandra que o público vê hoje é uma mulher diferente da de anos atrás. Aos 51, ela trocou a autocobrança pela autoconfiança, a rigidez pela leveza e a necessidade de controle pela sabedoria de fluir. Tudo obra da maturidade.

A atriz, que irá apresentar a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL voltado para a geração 45+, no dia 20 de setembro, conversou com VivaBem sobre como a maturidade a levou a esse novo equilíbrio. Também falou sobre o que mudou na forma como lida com a maternidade, a carreira, o bem-estar e o casamento de quase 20 anos com Otaviano Costa.

Maternidade: das respostas prontas ao acolhimento

Flávia Alessandra e as filhas Giulia e Olivia Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe de Giulia, 25 anos, e Olívia, 14, Flávia viu sua forma de maternar se transformar profundamente. Se antes acreditava que precisava proteger as filhas de tudo, hoje seu papel é outro.

Entendi que não tenho todas as respostas e que está tudo bem ouvir, acolher e aprender junto com minhas filhas. Minha função é dar ferramentas para que elas encarem o mundo com coragem, não proteger de tudo. O conselho que mais ofereço é: confiem na própria voz interior. Isso é algo que só a maturidade me trouxe.

Beleza como confiança, não como padrão

Sempre lembrada como um ícone de beleza, Flávia conta que sua relação com o espelho mudou de tom. A busca incessante por um padrão deu lugar a um diálogo de respeito e carinho.

Meu corpo já passou por muitas fases e aprendi a respeitar cada uma delas. Hoje, o cuidado está muito mais ligado à saúde e ao bem-estar do que à estética.

Flávia em uma das aulas do VivaBem no Seu Tempo, no ano passado Imagem: Mari Pekin/UOL

Para ela, o conceito de ser sexy também foi ressignificado. "Hoje tem a ver com confiança e com a leveza de me sentir bem na minha própria pele, muito mais do que com padrões externos."

Trabalho: propósito, desafio e liberdade para dizer não

Com uma carreira consolidada, Flávia Alessandra conta que hoje aceita projetos movida por propósito e desafio artístico. "Quero papéis interessantes e que também provoquem o público. No começo da carreira, eu aceitava muito mais para ganhar experiência. Hoje sei dizer não."

Flávia Alessandra em ação no Conexão VivaBem Imagem: Vito Reis/UOL

Sobre o etarismo no mercado, ela reconhece sua existência, mas enxerga como uma via de mão dupla: "Sinto que o amadurecimento também abriu espaço para personagens mais complexos, interessantes e próximos da mulher real."

Vale destacar que estou em outro momento da minha carreira. Tenho a minha multiplataforma Meu Ritual, onde compartilho informação sobre saúde e bem-estar, e apresento o Conexão Viva Bem, ouvindo especialistas, e o Pé No Sofá Podcast, com a Giulia, levantando debates e conversas que considero importantes. Eu não paro.

Amor e sexo: redescobertas

Flávia Alessandra e o companheiro de duas décadas Otaviano Costa Imagem: Reprodução/Instagram

Casada há quase duas décadas com o apresentador Otaviano Costa, a atriz descreve o relacionamento como uma constante evolução. "A relação com o Otaviano foi se transformando junto com a gente. Aprendemos a nos redescobrir em cada fase."

O segredo? "Não parar de se surpreender, de manter a curiosidade viva. Continuamos nos reapaixonando justamente porque respeitamos nossas mudanças."

A maturidade me trouxe a consciência de que a sexualidade feminina é natural, poderosa e sem tabus.

Bem-estar: equilíbrio entre agenda e alma

Com o passar dos anos, o conceito de saúde de Flávia Alessandra se tornou mais amplo e integral. "Bem-estar, para mim, é um conjunto de corpo, mente e espírito em harmonia." Isso se reflete em todos os aspectos de sua vida. Na alimentação, a consciência superou o radicalismo. "Não existe culpa em comer algo que me faz feliz. Comida é energia, mas também é afeto."

Flávia Alessandra: "Bem-estar, para mim, é um conjunto de corpo, mente e espírito em harmonia." Imagem: Acervo pessoal

Essa filosofia se estende à sua agenda, que, embora intensa, agora tem limites claros. "Tempo com a família e momentos de pausa são inegociáveis. Aprendi a priorizar o que realmente importa".

Ao olhar para trás, Flávia diz ter aprendido a se ouvir mais e a se libertar do medo da opinião alheia. E, ao olhar para frente, enxerga um horizonte cheio de possibilidades.

O que mais me empolga é que ainda tenho muitos sonhos e projetos que talvez antes eu não tivesse coragem de realizar. Hoje me sinto mais preparada do que nunca para colocá-los em prática.

VivaBem no Seu Tempo

Anote na agenda: a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento de VivaBem voltado para a geração com mais de 45 anos, será realizada em 20 de setembro (sábado), no bairro do Butantã, em São Paulo.

Sob o comando da atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a programação contará com bate-papos com Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, Miá Mello e Zélia Duncan. Eles vão falar sobre a importância de viver plenamente hoje e amanhã, as mudanças na vida, no relacionamento e no corpo que ocorrem com a maturidade e os cuidados para ter longevidade.

Além dos bate-papos no palco, o público poderá participar de aulas gratuitas que trabalham força, mobilidade e promovem bem-estar, além de outras atividades com foco e saúde, qualidade de vida e bem-estar, que serão divulgadas em breve. Por isso, é recomendado o uso de roupa confortável e tênis no evento.

O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs. O evento tem também o apoio da Academia Evoque.