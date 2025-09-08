Fisiculturista é morto a facadas e esposa é internada em estado grave em SC

Um fisiculturista foi achado morto na escada do condomínio onde morava, em Chapecó (SC), na manhã de ontem. A esposa dele, principal suspeita do crime, também estava ferida e está internada em estado grave.

O que aconteceu

Valter de Vargas Aita, 41, sofreu golpes de faca nas costas, no rosto e no pescoço. A confusão que resultou na morte do fisiculturista começou no apartamento do casal, ele tentou sair do local, mas veio a óbito na escada do prédio. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Principal suspeita do crime é a esposa dele, uma mulher de 43 anos, que não teve a identidade revelada. A mulher também tinha ferimentos de faca no corpo e foi hospitalizada em estado grave. Ela está sob custódia de policiais na unidade de saúde.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. A polícia disse investigar o que ocorreu no interior do apartamento, inclusive a possível participação de outras pessoas, segundo o delegado do caso Rodrigo Moura.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento do casal. Vizinhos relataram aos policiais que ouviram barulhos parecidos com uma briga instantes antes do fisiculturista ser achado morto. Uma mulher disse ter visto pelo "olho mágico" da porta o momento em que Valter apareceu no corredor ensanguentado e caiu desfalecido na sequência.

Suspeita do crime era foragida da Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia catarinense, ela foi condenada a 15 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte) no RS. Como ela não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa ou familiares.

Quem era a vítima

Valter de Vargas Aita era natural de Santa Maria (RS), mas morava em Chapecó. Além de fisiculturista, ele era formado em educação física e trabalhava como personal trainer.

Aita recebeu prêmios no fisiculturismo. Atleta há cerca de 10 anos, ele conquistou títulos como o vice-campeonato mundial pela World Fitness Federation, além de seis títulos estaduais.

Estúdio onde Aita trabalhava lamentou a morte dele. "Para sempre em nossos corações. Sua energia e dedicação jamais serão esquecidas", postou nas redes sociais.