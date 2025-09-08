Fechamento do mercado financeiro
BOLSAS
Ibovespa: -0,59%
Pontos: 141.791,58
Máxima de +0,31% : 143.089 pontos
Mínima de -0,92% : 141.329 pontos
Volume: R$ 16,71 bilhões
Variação em 2025: 17,88%
Variação no mês: 0,26%
Dow Jones: +0,25%
Pontos: 45.514,95
Nasdaq: +0,45%
Pontos: 21.798,70
Ibovespa Futuro: -0,65%
Pontos: 143.755
Máxima (pontos): 145.010
Mínima (pontos): 143.150
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,25
Variação: -0,29%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,65
Variação: +0,2%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,16
Variação: -0,46%
Ambev ON
Preço: R$ 12,11
Variação: -1,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,09
Vale ON
Preço: R$ 56,36
Variação: +0,25%
BRF SA ON
Preço: R$ 18,99
Variação: -3,95%
Itausa PN
Preço: R$ 11,09
Variação: -0,54%
Global 40
Cotação: 734,024 centavos de dólar
Variação: +0,38%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4168
Venda: R$ 5,4173
Variação: +0,09%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: -1,05%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4272
Venda: R$ 5,4278
Variação: +0,57%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5960
Variação: -1,27%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4495
Variação: +0,08%
- Euro
Compra: US$ 1,1761 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1762 (às 18h28)
Variação: +0,38%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3720
Venda: R$ 6,3720
Variação: +0,47%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4700
Venda: R$ 6,5990
Variação: -0,6%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.677,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,66%