Família Murdoch chega a acordo sobre quem liderará Fox News e império de mídia

08/09/2025 22h16

A família Murdoch, dona da Fox News, chegou a um acordo para encerrar sua longa batalha pelo controle de seu império de mídia.

Lachlan Murdoch está prestes a assumir o controle dos ativos de mídia de seu pai como parte de um acordo anunciado nesta segunda-feira entre o patriarca e seus filhos. Lachlan controlará todos os votos em um novo trust que deterá participações significativas na Fox Corp. e na News Corp assim que o acordo for concluído.

A transação está avaliada em aproximadamente US$ 3,3 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

O trust Murdoch, que atualmente detém cerca de 40% das participações com direito a voto na Fox e na News Corp, controladora do Wall Street Journal, foi inicialmente projetado para dar a cada um de seus quatro filhos mais velhos uma participação igual com direito a voto.

Como parte do acordo anunciado na segunda-feira, os filhos de Rupert Murdoch, James, Elisabeth e Prudence, abrirão mão de suas reivindicações ao trust existente. Em vez disso, eles receberão novos trusts com dinheiro financiado em parte pela venda de algumas das ações da Fox e da News Corp do trust existente.

Os três filhos também estarão sujeitos a um acordo de longo prazo que os impede de comprar ações nas empresas.

(com Dow Jones Newswires)

