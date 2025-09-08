Topo

Notícias

Estatal saudita Aramco reduz preço de petróleo bruto para Europa e EUA

Nova York

08/09/2025 14h33

A Saudi Aramco reduziu os preços de todos os tipos de petróleo que vende para o noroeste da Europa e o Mediterrâneo em US$ 0,80 para o mês de outubro. Para clientes dos EUA, o preço do Arab Light permaneceu inalterado, enquanto outros tipos foram reduzidos em US$ 0,10 em comparação ao mês anterior.

Membros importantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) concordaram no domingo em aumentar a produção em 137.000 barris por dia em outubro, começando a retirar uma série de restrições totalizando cerca de 1,65 milhão de barris por dia que estava programada para permanecer até o final do próximo ano.

A petrolífera saudita também cortou o preço oficial de venda (OSP) de seu principal petróleo leves destinado para a Ásia em outubro para US$ 2,20 por barril acima da média Omã/Dubai, segundo a Reuters

*Com informações da Dow Jones

