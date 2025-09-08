Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Topo

08/09/2025 20h28

Os dez estudantes brasileiros que representaram o país na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) receberam medalhas na competição, nove delas de ouro e uma de prata. A competição ocorreu entre os dias 1º e 7 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro e de Barra do Piraí (RJ). 

Com a participação de 14 países, a OLAA contou com 74 estudantes, 26 líderes e co-líderes, além de 15 observadores. Durante a olimpíada, os alunos realizaram diversos desafios que testaram os conhecimentos em astronomia e astronáutica. 

As atividades envolveram prova em planetário, prova observacional com uso de luneta e telescópio, exames teóricos, além de construção e lançamento de foguetes de garrafa PET. As delegações ainda realizaram uma excursão para Itajubá (MG), onde conheceram as instalações do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).

Os medalhistas de ouro foram: 

  • Felipe Maia Silva, de Fortaleza (CE); 
  • Filipe Ya Hu Dai Lima, de Fortaleza (CE); 
  • Lucas Praça Oliveira, de Fortaleza (CE); 
  • Isabela Xavier de Miranda, do Rio de Janeiro (RJ); 
  • Luís Fernando de Oliveira Souza, de Cassilândia (MS); 
  • Eyke Cardoso de Souza Torres, de Ourilândia do Norte (PA); 
  • Guilherme Waiandt Moraes, de Fortaleza (CE); 
  • Gustavo Globig Farina, de Fortaleza (CE); e 
  • Larissa França Souza, de Goiânia (GO). 

A medalha de prata ficou com João Victor Evers Cordeiro, de Fortaleza (CE).

Os estudantes foram selecionados entre os 50 melhores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2024.

As medalhas foram obtidas nas premiações em grupo, quando as equipes nacionais ganharam em melhor prova teórica e de foguetes, e nas premiações individuais, atingindo o resultado de melhor prova observacional e melhor prova teórica.  

 

