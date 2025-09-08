Empresa chinesa de robótica Unitree mira avaliação de US$7 bi em IPO, segundo fontes

HONG KONG (Reuters) - A Unitree Robotics, da China, está buscando uma avaliação de até 50 bilhões de iuanes (US$7 bilhões) para sua oferta pública inicial, disseram duas fontes com conhecimento dos planos de uma das mais novas e importantes startups do país.

Os robôs da Unitree capturaram a imaginação popular em todo o mundo depois que a empresa divulgou vídeos no ano passado que os mostravam com capacidades semelhantes às humanas, como caminhar, escalar e carregar cargas.

Seu fundador, Wang Xingxing, juntamente com a startup de inteligência artificial DeepSeek, estava entre um grupo de executivos que participaram de uma rara reunião com o presidente Xi Jinping em fevereiro, no que foi visto como um ponto de virada para as políticas da China para o setor de tecnologia.

A popularidade de startups como a Unitree e a DeepSeek ocorre no momento em que a China está investindo bilhões de dólares em robótica, semicondutores e IA, em meio ao envelhecimento da população e à crescente concorrência com os EUA em relação a tecnologias avançadas.

A Unitree disse na semana passada em sua conta X que estava avançando ativamente nos preparativos da oferta e esperava enviar os documentos de solicitação de listagem no quarto trimestre do ano.

Se for bem-sucedida, a oferta da Unitree será uma das maiores listagens de tecnologia local dos últimos anos e ocorrerá no momento em que Pequim intensifica os esforços para apoiar seus campeões de tecnologia a aproveitarem os mercados de capitais para suas necessidades de financiamento.

As bolsas de valores chinesas estão experimentando uma retomada gradual dos IPOs após uma pausa de quase dois anos, devido a uma análise regulatória mais rigorosa dos pedidos e a um mercado de ações volátil.

(Reportagem de Kane Wu e Julie Zhu em Hong Kong; reportagem adicional de Eduardo Baptista em Pequim)