Eduardo elogia discurso de Tarcísio contra Moraes: 'Foi muito feliz'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na manifestação de ontem na avenida Paulista.

O que aconteceu

"Do Tarcísio, tenho um elogio para fazer: acho que, na manifestação, ele foi muito feliz no seu discurso", disse Eduardo, em entrevista ao Poder 360. "Espero que essa fala seja permanentemente seguida de suas condutas pró-anistia. Neste momento, é o principal."

Eduardo vinha criticando Tarcísio e até falou que a família Bolsonaro cogita sair do PL em caso de filiação do governador. Tarcísio está atualmente no Republicanos, mas o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já disse publicamente que o governador ingressaria na sigla.

Tarcísio sempre acreditou no "caminho" pelo diálogo, afirma Eduardo. "Eu não acreditava nesse caminho do diálogo, porque a gente estava sem poder de barganha nenhum. A gente estava, como Winston Churchill falava, com a cabeça na boca do leão. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou artilharias voltadas para o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes", disse, se referindo às sanções que Moraes sofreu com a Lei Magnitsky.

Com o discurso, Tarcísio "chega para somar", falou Eduardo. "Seja muito bem-vindo, governador Tarcísio."

Discurso do governador foi o mais contundente em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, o governador disse que não é possível ser "tímido" neste momento. "Para nós, só existe um líder", disse, em alusão a Bolsonaro. O centrão e parte dos bolsonaristas defendem a candidatura de Tarcísio, mas ela depende do aval do ex-presidente, que está inelegível até 2030.

Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas, também, a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia.