Topo

Notícias

Eduardo elogia discurso de Tarcísio contra Moraes: 'Foi muito feliz'

O deputado Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Saul Loeb/AFP e Pablo Jacob/Governo de São Paulo
O deputado Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Imagem: Saul Loeb/AFP e Pablo Jacob/Governo de São Paulo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 19h25Atualizada em 08/09/2025 19h25

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na manifestação de ontem na avenida Paulista.

O que aconteceu

"Do Tarcísio, tenho um elogio para fazer: acho que, na manifestação, ele foi muito feliz no seu discurso", disse Eduardo, em entrevista ao Poder 360. "Espero que essa fala seja permanentemente seguida de suas condutas pró-anistia. Neste momento, é o principal."

Relacionadas

Julgamento de Bolsonaro e generais no STF volta amanhã com voto de Moraes

Rui diz que Tarcísio 'se perdeu' e pede pena diferenciada a líderes do 8/1

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Eduardo vinha criticando Tarcísio e até falou que a família Bolsonaro cogita sair do PL em caso de filiação do governador. Tarcísio está atualmente no Republicanos, mas o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já disse publicamente que o governador ingressaria na sigla.

Tarcísio sempre acreditou no "caminho" pelo diálogo, afirma Eduardo. "Eu não acreditava nesse caminho do diálogo, porque a gente estava sem poder de barganha nenhum. A gente estava, como Winston Churchill falava, com a cabeça na boca do leão. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou artilharias voltadas para o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes", disse, se referindo às sanções que Moraes sofreu com a Lei Magnitsky.

Com o discurso, Tarcísio "chega para somar", falou Eduardo. "Seja muito bem-vindo, governador Tarcísio."

Discurso do governador foi o mais contundente em atos bolsonaristas e incluiu críticas diretas a Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", afirmou o governador após os manifestantes gritarem "Fora, Moraes".

Cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, o governador disse que não é possível ser "tímido" neste momento. "Para nós, só existe um líder", disse, em alusão a Bolsonaro. O centrão e parte dos bolsonaristas defendem a candidatura de Tarcísio, mas ela depende do aval do ex-presidente, que está inelegível até 2030.

Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas, também, a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Jeffrey Epstein

Vereadores aprovam moção que torna Moraes 'persona non grata' em BH

Eduardo elogia discurso de Tarcísio contra Moraes: 'Foi muito feliz'

Suprema Corte dos EUA volta a autorizar operações migratórias em Los Angeles

Eduardo Bolsonaro elogia discurso de Tarcísio, mas pondera: 'Espero que seja permanente'

Lula lidera cenários eleitorais, mas há demanda por novidade na política, diz CNT/MDA

Lula é desaprovado por 49,3% da população e aprovado por 44%, diz pesquisa CNT/MDA

Israel bombardeia proximidade de Homs, Lataquia e Palmira, na Síria, segundo mídia estatal

Julgamento de Bolsonaro e generais no STF volta amanhã com voto de Moraes