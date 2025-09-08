Dólar oscila perto da estabilidade ante o real

(Reuters) - Após abrir a sessão em leve baixa, o dólar oscila perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, com a moeda norte-americana recuando ante a maioria das demais divisas no exterior, em uma sessão de agenda econômica relativamente esvaziada.

Às 9h37, o dólar à vista caía 0,05%, a R$5,4110 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,11%, a R$5,4390.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,61%, aos R$5,4139.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)